Кількість хворих на COVID-19 у ЗСУ перевалила за 400

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 наразі хворіє 401 особа, за минулу добу зареєстровано 35 нових випадків захворювання. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 15 серпня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 401 особа. За минулу добу зареєстровано 35 нових випадків захворювання на COVID-19", - сказано у повідомленні.

З нових захворілих, як вказано, у закладах охорони здоров’я перебуває 4 особи (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 31 особа (Львівська область – 14 військовослужбовців та 3 працівника ЗС України, Київська область – 1 військовослужбовець, Івано-Франківська область – 2 військовослужбовця, Вінницька область – 4 військовослужбовця, Одеська область – 3 військовослужбовця та Рівненська – 2 військовослужбовця та 2 працівника ЗС України).

При цьому всього за час пандемії у ЗСУ від коронавірусу одужало – 762 особи, летальних випадків – 6.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 713 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, – 123 особи.

Нагадаємо, в Україні вже 89,7 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 1847.

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