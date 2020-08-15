Количество больных COVID-19 в ВСУ перевалило за 400
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 на сегодня болеет 401 человек, за минувшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заболевания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 15 августа в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 401 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Из новых заболевших, как указано, в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 31 человек (Львовская область - 14 военнослужащих и 3 работника ВС Украины, Киевская область - 1 военнослужащий, Ивано-Франковская область - 2 военнослужащих, Винницкая область - 4 военнослужащих, Одесская область - 3 военнослужащих и Ровенская - 2 военнослужащих и 2 работника ВС Украины).
При этом всего за время пандемии в ВСУ от коронавируса выздоровели - 762 человека, летальных случаев - 6.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 713 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 123 человека.
Напомним, в Украине уже 89,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 1847.