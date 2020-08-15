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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73060 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100009 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123880 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105693 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125610 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100814 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101711 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103793 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Количество больных COVID-19 в ВСУ перевалило за 400

Количество больных COVID-19 в ВСУ перевалило за 400

Киев  •  УНН

 • 14467 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 на сегодня болеет 401 человек, за минувшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заболевания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 15 августа в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 401 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Из новых заболевших, как указано, в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 31 человек (Львовская область - 14 военнослужащих и 3 работника ВС Украины, Киевская область - 1 военнослужащий, Ивано-Франковская область - 2 военнослужащих, Винницкая область - 4 военнослужащих, Одесская область - 3 военнослужащих и Ровенская - 2 военнослужащих и 2 работника ВС Украины).

При этом всего за время пандемии в ВСУ от коронавируса выздоровели - 762 человека, летальных случаев - 6.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 713 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 123 человека.

Напомним, в Украине уже 89,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 1847.

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