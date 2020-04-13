Кількість інфікованих коронавірусом в Нью-Йорку перевалила за 100 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Зростання принаймні на 5695 випадків в неділю призвело до того, що загальна кількість заражень коронавірусною інфекцією в Нью-Йорку перевищила 104 тис. осіб, в результаті чого загинули принаймні 6 182 особи, пише CNN, передає УНН.
“Понад 189 тис. випадків було зареєстровано в штаті Нью-Йорк — самому важко ураженому штаті США. В даний час щодня сотні людей вмирають від ускладнень, пов’язаних з коронавірусом”, — пише видання.
Виступаючи в неділю, губернатор штату Ендрю Куомо заявив, що влада хоче якомога швидше знову відкрити штат, але поки не знає, як вірус буде розвиватися далі.
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За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральної і місцевої влади, в США зафіксовано понад 556 тис. випадків зараження коронавірусом, померли понад 22 тис. осіб. Найбільш важка ситуація склалася в штаті Нью-Йорк.