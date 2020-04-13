Количество инфицированных коронавирусом в Нью-Йорке перевалило за 100 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Рост по крайней мере на 5 695 случаев в воскресенье привел к тому, что общее количество заражений коронавирусной инфекцией в Нью-Йорке превысила 104 тыс. человек, в результате чего погибли по крайней мере 6182 человека, пишет CNN, передает УНН.
“Более 189 тыс. случаев было зарегистрировано в штате Нью-Йорк — самом труднопораженном штате США. В настоящее время ежедневно сотни людей умирают от осложнений, связанных с коронавирусом”, — пишет издание.
Выступая в воскресенье, губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что власти хотят как можно быстрее вновь открыть штат, но пока не знает, как вирус будет развиваться дальше.
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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральной и местных властей, в США зафиксировано более 556 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 22 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк.