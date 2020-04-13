Количество инфицированных коронавирусом в Нью-Йорке перевалило за 100 тыс. человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 763 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 18586 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 38289 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 42116 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 60195 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 69275 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 100604 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105200 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130458 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Количество инфицированных коронавирусом в Нью-Йорке перевалило за 100 тыс. человек

Количество инфицированных коронавирусом в Нью-Йорке перевалило за 100 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 13432 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Рост по крайней мере на 5 695 случаев в воскресенье привел к тому, что общее количество заражений коронавирусной инфекцией в Нью-Йорке превысила 104 тыс. человек, в результате чего погибли по крайней мере 6182 человека, пишет CNN, передает УНН.

“Более 189 тыс. случаев было зарегистрировано в штате Нью-Йорк — самом труднопораженном штате США. В настоящее время ежедневно сотни людей умирают от осложнений, связанных с коронавирусом”, — пишет издание.

Выступая в воскресенье, губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что власти хотят как можно быстрее вновь открыть штат, но пока не знает, как вирус будет развиваться дальше.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральной и местных властей, в США зафиксировано более 556 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 22 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк.

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