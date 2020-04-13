Количество инфицированных коронавирусом в Нью-Йорке перевалило за 100 тыс. человек

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Рост по крайней мере на 5 695 случаев в воскресенье привел к тому, что общее количество заражений коронавирусной инфекцией в Нью-Йорке превысила 104 тыс. человек, в результате чего погибли по крайней мере 6182 человека, пишет CNN, передает УНН.