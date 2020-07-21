Кількість інфікованих коронавірусом на Львівщині за добу зросла на 114
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У Львові та на Львівщині на ранок 21 липня підтверджено 8229 випадків інфікування коронавірусом, з них 114 — за останню добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.
"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 646 ПЛР-тестів, з них 114 — позитивні. Серед них львів'ян — 30. Залишок проб у холодильнику — 93", - йдеться у повідомленні.
Загалом коронавірусну інфекцію в області виявлено — у 8229 осіб, 212 людей померло. 1726 пацієнтів одужало.
Нагадаємо, в Україні вже 60 тисяч випадків COVID-19, за добу - 673.