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19 березня, 18:42 • 98507 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 137676 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 116190 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 130535 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 134987 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 124393 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 169693 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125843 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125438 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124307 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Кількість інфікованих коронавірусом на Львівщині за добу зросла на 114

Кількість інфікованих коронавірусом на Львівщині за добу зросла на 114

Київ • УНН

 • 12636 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. У Львові та на Львівщині на ранок 21 липня підтверджено 8229 випадків інфікування коронавірусом, з них 114 — за останню добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.

"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 646 ПЛР-тестів, з них 114 — позитивні. Серед них львів'ян — 30. Залишок проб у холодильнику — 93", - йдеться у повідомленні.

Загалом коронавірусну інфекцію в області виявлено — у 8229 осіб, 212 людей померло. 1726 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, в Україні вже 60 тисяч випадків COVID-19, за добу - 673.

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