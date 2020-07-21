Число зараженных коронавирусом во Львовской области за сутки выросло на 114
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Во Львове и Львовской области на утро 21 июля подтверждено 8229 случаев инфицирования коронавирусом, из них 114 - за последние сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.
"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 646 ПЦР-тестов, из них 114 - положительные. Среди них львовян - 30. Остаток проб в холодильнике - 93", - говорится в сообщении.
В общем коронавирусную инфекцию в области выявлено - у 8229 человек, 212 человек умерли. 1726 пациентов выздоровели.
Напомним, в Украине уже 60 тысяч случаев COVID-19, за сутки - 673.