Кількість інфікованих коронавірусом на Львівщині перевищила 940
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. За останню добу на Львівщині — 38 позитивних ПЛР-тестів на COVID-19, загалом 942 інфіковані коронавірусом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
"Станом на 8:00 у Львові та на Львівщині підтверджено 942 випадки інфікування коронавірусом, з них 23 — летальні (наразі статистика ще не врахувала одного пацієнта, який помер також з діагнозом коронавірусу)", - повідомили у мерії.
Також 180 пацієнтів одужало.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 356 ПЛР-тестів, з яких 38 — позитивні (з них — 20 це мешканці Львова).
Наразі в інфекційній лікарні перебуває 164 особи, з них в реанімації — 8 осіб, на апаратні ШВЛ — 3 особи.
Нагадаємо, коронавірусом у світі інфікувалися майже 4,5 млн осіб, померло - понад 300 тисяч.