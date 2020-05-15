Кількість інфікованих коронавірусом на Львівщині перевищила 940

"Станом на 8:00 у Львові та на Львівщині підтверджено 942 випадки інфікування коронавірусом, з них 23 — летальні (наразі статистика ще не врахувала одного пацієнта, який помер також з діагнозом коронавірусу)", - повідомили у мерії.

Також 180 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 356 ПЛР-тестів, з яких 38 — позитивні (з них — 20 це мешканці Львова).

Наразі в інфекційній лікарні перебуває 164 особи, з них в реанімації — 8 осіб, на апаратні ШВЛ — 3 особи.

Нагадаємо, коронавірусом у світі інфікувалися майже 4,5 млн осіб, померло - понад 300 тисяч.