Число зараженых коронавирусом во Львовской области превысило 940
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. За последние сутки во Львовской области - 38 положительных ПЦР-тестов на COVID-19, в общем 942 инфицированных коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 942 случая инфицирования коронавирусом, из них 23 - летальные (сейчас статистика еще не учла одного пациента, который умер также с диагнозом коронавирус)", - сообщили в мэрии.
Также 180 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 356 ПЦР-тестов, из которых 38 - положительные (из них - 20 это жители Львова).
В инфекционной больнице находятся 164 человека, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратные ИВЛ - 3 человека.
Напомним, коронавирусом в мире заразились почти 4,5 млн человек, умерло - более 300 тысяч.