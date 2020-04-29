Кількість інфікованих коронавірусом на Львівщині перевищила 400
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Львові та на Львівщині на 8 годину 29 квітня 405 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, приріст за добу - 34 випадки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
"Станом на 8:00 у Львові та на Львівщині підтверджено 405 випадків інфікування коронавірусом, з них 13 — летальні", - вказали у мерії.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 252 ПЛР-тести, з яких 34 — позитивні.
Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1723 особи, госпіталізовані — 353, на амбулаторному лікуванні — 1370 осіб, виписані — 249 осіб. Зараз у лікарні перебуває 107 осіб, з них в реанімації — 5 осіб, на апаратні ШВЛ нема нікого.
В цілому в області 66 пацієнтів одужало.
Як повідомляв УНН, в Україні від COVID-19 частіше помирають чоловіки.