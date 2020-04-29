Число инфицированных коронавирусом во Львовской области превысило 400

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 23683 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 71970 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100491 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126911 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127890 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170486 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121401 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156124 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104912 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Число инфицированных коронавирусом во Львовской области превысило 400

Число инфицированных коронавирусом во Львовской области превысило 400

Киев  •  УНН

 • 12520 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Во Львове и Львовской области на 8:00 29 апреля 405 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, прирост за сутки - 34 случая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

"По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 405 случаев инфицирования коронавирусом, из них 13 - летальные", - указали в мэрии.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 252 ПЦР-тесты, из которых 34 - положительные.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1723 человека, госпитализированы - 353, на амбулаторном лечении - 1370 человек, выписаны - 249 человек. Сейчас в больнице находится 107 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратные ИВЛ нет никого.

В целом в области 66 пациентов выздоровели.

Как сообщал УНН, в Украине от COVID-19 чаще умирают мужчины.

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