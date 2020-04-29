Число инфицированных коронавирусом во Львовской области превысило 400
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Во Львове и Львовской области на 8:00 29 апреля 405 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, прирост за сутки - 34 случая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 405 случаев инфицирования коронавирусом, из них 13 - летальные", - указали в мэрии.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 252 ПЦР-тесты, из которых 34 - положительные.
Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1723 человека, госпитализированы - 353, на амбулаторном лечении - 1370 человек, выписаны - 249 человек. Сейчас в больнице находится 107 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратные ИВЛ нет никого.
В целом в области 66 пациентов выздоровели.
Как сообщал УНН, в Украине от COVID-19 чаще умирают мужчины.