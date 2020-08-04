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Кількість інфікованих коронавірусом на Донеччині перевалила за 900 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. В Донецькій області станом на вечір понеділка зафіксовано 7 нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Всього в області зафіксовано 905 інфікованих. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.

“У понеділок, 3 серпня, на Донеччині виявили ще сімох хворих на коронавірусну хворобу”, — написав очільник ОДА.

За його даними, географія поширення вірусу наступна:

— 2 інфіковані у Мангушському районі (жінки 55 і 61 року);
— 1 у Маріуполі (чоловік 74 років);
— 1 у Черкаській ОТГ (жінка 34 років);
— 1 у Слов’янському районі (чоловік 68 років);
— 1 у Слов’янську (чоловік 43 років);
— 1 у Краматорську (жінка 25 років).

“Серед хворих, виявлених за понеділок, є одна медпрацівниця”, — написав Кириленко.

“Пандемію коронавірусної хвороби ще не подолано, тож треба й надалі бути обачними. Вкотре закликаю всіх до відповідальної поведінки! Уникайте скупчень людей, дотримуйтесь протиепідемічних рекомендацій ВООЗ, користуйтесь індивідуальними засобами захисту. Бережіть себе та своїх близьких”, — додав очільник облдержадміністрації.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 73 158 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1738 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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