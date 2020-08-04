Количество инфицированных коронавирусом в Донецкой области перевалило за 900 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер понедельника зафиксировано 7 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в области зафиксировано 905 инфицированных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“В понедельник, 3 августа, в Донецкой области обнаружили еще семь больных коронавирусной болезнью”, — написал глава ОГА.
По его данным, география распространения вируса следующая:
— 2 инфицированых в Мангушском районе (женщины 55 и 61 года);
— 1 в Украине (мужчина 74 лет);
— 1 в Черкасской ОТГ (женщина 34 лет);
— 1 в Славянском районе (человек 68 лет);
— 1 в Славянске (мужчина 43 лет);
— 1 в Краматорске (женщина 25 лет).
“Среди больных, выявленных за понедельник, есть одна медработница”, — написал Кириленко.
“Пандемия коронавирусной болезни еще не преодолена, поэтому необходимо и в дальнейшем быть осмотрительными. Еще раз призываю всех к ответственному поведению! Избегайте скоплений людей, следуйте противоэпидемическим рекомендациям ВОЗ, пользуйтесь индивидуальными средствами защиты. Берегите себя и своих близких”, — добавил глава облгосадминистрации.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 73 158 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1738 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.