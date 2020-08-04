Кількість інфікованих COVID-19 на Хмельниччині перевалила за 1,2 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Станом на вечір 3 серпня в Хмельницькій області зареєстровано 1205 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Хмельницкої ОДА.
“В Хмельницькій області зареєстровано 1205 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 75 — діти, 164 — медпрацівники”, — йдеться у повідомленні.
Так, за добу виявлено 16 нових випадків захворювання.
“На лікуванні перебуває 222 особи, з них 83 лікується стаціонарно, 139 — амбулаторно. З них 15 — діти, 15 — медпрацівники”, — йдеться у повідомленні.
В ОДА зазначили, що загалом в області одужали 958 осіб (79,5% від підтверджених випадків), з них 60 — діти, 148 — медпрацівники. За останню добу одужало ще 4 особи.
“Кількість летальних випадків в області — 25”, резюмували в ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 73 158 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1738 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.