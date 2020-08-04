Количество инфицированных COVID-19 в Хмельницкой перевалило за 1,2 тысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. По состоянию на вечер 3 августа в Хмельницкой области зарегистрировано 1205 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Хмельницкий ОГА.
“В Хмельницкой области зарегистрировано 1205 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 75 — дети, 164 — медработники”, — говорится в сообщении.
Так, за сутки выявлено 16 новых случаев заболевания.
“На лечении находится 222 человека, из них 83 лечится стационарно, 139 — амбулаторно. Из них 15 — дети, 15 — медработники”, — говорится в сообщении.
В ОГА отметили, что в целом в области выздоровели 958 человек (79,5% от подтвержденных случаев), из них 60 — дети, 148 — медработники. За последние сутки выписаны еще 4 человека.
“Количество летальных случаев в области — 25”, резюмировали в ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 73 158 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1738 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.