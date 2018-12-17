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Кількість DDoS-атак після введення воєнного стану зросла в чотири рази - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. З початку введення воєнного стану у чотири рази збільшилася кількість DDoS-атак, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення на ресурси Збройних сил України. Про це сьогодні розповів на брифінгу начальник Військ зв'язку Збройних сил України - Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу ЗСУ Володимир Рапка, передає кореспондент УНН.

Кількість DDoS-атак після введення воєнного стану зросла в чотири рази - Генштаб

"У чотири рази збільшилося DDoS атак і розповсюдження шкідливого програмного забезпечення з 26 числа, з часу введення (воєнного стану в 10 областях України - ред.)", - сказав він.

Зокрема, у Генштабі поінформували, що з введенням воєнного стану збільшилася кількість розсилок електронних повідомлень зі шкідливим програмним забезпеченням, збільшилися спроби здійснення впливу на веб-сайт Міноборони. Зросли, за їхніми даними, випадки виявлення шкідливого програмного забезпечення в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Рапко наголосив, що для нейтралізації кіберзагроз вживаються заходи для їхньої нейтралізації, а відповідні підрозділи переведено на бойовий режим роботи, також підсилено чергові зміни.

Раніше, 25 листопада, у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

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