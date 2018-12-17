Количество DDoS-атак после введения военного положения выросла в четыре раза - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. С начала введения военного положения в четыре раза увеличилось количество DDoS-атак, распространения вредоносного программного обеспечения ресурсами Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал на брифинге начальник Войск связи Вооруженных сил Украины - Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВСУ Владимир Рапко, передает корреспондент УНН.
"В четыре раза увеличилось DDoS атак и распространения вредоносного программного обеспечения с 26 числа, с момента введения (военного положения в 10 областях Украины - ред.)", - сказал он.
В частности, в Генштабе сообщили, что с введением военного положения увеличилось количество рассылок электронных сообщений с вредоносным программным обеспечением, увеличились попытки оказания влияния на веб-сайт Минобороны. Выросли, по их данным, случаи обнаружения вредоносного программного обеспечения в информационно-телекоммуникационных системах.
Рапко подчеркнул, что для нейтрализации киберугроз принимаются меры для их нейтрализации, а соответствующие подразделения переведены на боевой режим работы, также усилены дежурные смены.
Ранее, 25 ноября, в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.