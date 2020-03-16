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Кількість жертв вибуху у Нігерії зросла до 17

Кількість жертв вибуху у Нігерії зросла до 17

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Кількість загиблих внаслідок вибуху на газопереробному заводі  в передмісті нігерійського мегаполісу Лагоса - Абул-Адо зросла до 17 людей. Про це повідомляє УНН зі посиланням на Aljazeera.

"У бізнес-столиці Нігерії Лагосі тривають рятувальні роботи після того, як в неділю вибухнув газопровід, в результаті якого загинуло щонайменше 17 людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що велика кількість людей внаслідок вибуху отримали поранення, були знищені будинки та вантажні автомобілі.

Раніше повідомлялося в УНН, що в результаті даного вибуху загинуло щонайменше 15 осіб.

Нагадаємо, у неділю, 15 березня, стався вибух у передмісті Лагоса - Абул-Адо. Тоді не повідомлялося про кількість жертв в результаті інциденту.

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