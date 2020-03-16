У Нігерії при вибуху на нафтопроводі загинули 15 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Щонайменше 15 людей загинули в неділю під час вибуху на ділянці нафтопроводу в передмісті нігерійського мегаполісу Лагоса - Абул-Адо. Про це повідомила нігерійська газета Vanguard, передає УНН.
“Поранення отримали ще 60 осіб, в основному учениці з коледжу для дівчаток”, — заявив виконуючий в Лагосі обов’язки координатора Національного агентства з надзвичайних ситуацій Ібрагіма Фарінлойе. Він підкреслив, що від вибуху пошкоджено 50 будівель, включаючи коледж і популярний готель.
Видання відзначає, що влада поки точно не може назвати причину і точне розташування епіцентру вибуху. Початкові повідомлення про те, що ділянка нафтопроводу вибухнула в результаті самовільної врізки, заперечуються керуючої нафтопроводом компанією. Її представники кажуть про вибух поряд з нафтопроводом газових балонів. Тим часом, за словами Ібрагіма Фарінлойе, пожежа набула подальшого розповсюдження на нафтопровід, хоча прокачування по ньому була зупинена.
Раніше УНН повідомляв про цей вибух, але тоді була невідома кількість постраждалих чи загиблих.
Вибух був такої сили, що, за даними рятувальних служб, його вплив відчувався на відстані 15 км. Влада почала розслідування на предмет встановлення всіх обставин події.