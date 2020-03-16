В Нигерии при взрыве на нефтепроводе погибли 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. По меньшей мере 15 человек погибли в воскресенье при взрыве на участке нефтепровода в пригороде нигерийского мегаполиса Лагоса - Абул-Адо. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard, передает УНН.
“Ранения получили еще 60 человек, в основном ученицы из колледжа для девочек”, — заявил исполняющий в Лагосе обязанности координатора Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Ибрагима Фаринлойе. Он подчеркнул, что от взрыва повреждено 50 зданий, включая колледж и популярный отель.
Издание отмечает, что власти пока точно не могут назвать причину и точное расположение эпицентра взрыва. Начальные сообщения о том, что участок нефтепровода взорвался в результате самовольной врезки, отрицаются управляющей нефтепроводом компанией. Ее представители говорят о взрыве рядом с нефтепроводом газовых баллонов. Между тем, по словам Ибрагима Фаринлойе, пожар распространился на нефтепровод, хотя прокачка по нему была остановлена.
Ранее УНН сообщал об этом взрыве, но тогда было неизвестно количество пострадавших или погибших.
Взрыв был такой силы, что, по данным спасательных служб, его влияние ощущалось на расстоянии 15 км. Власти начали расследование на предмет установления всех обстоятельств происшествия.