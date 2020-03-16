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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104174 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106855 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108803 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107482 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116880 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101710 просмотра

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5 марта, 08:58 • 105954 просмотра

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В Нигерии при взрыве на нефтепроводе погибли 15 человек

В Нигерии при взрыве на нефтепроводе погибли 15 человек

Киев  •  УНН

 • 13843 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. По меньшей мере 15 человек погибли в воскресенье при взрыве на участке нефтепровода в пригороде нигерийского мегаполиса Лагоса - Абул-Адо. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard, передает УНН.

“Ранения получили еще 60 человек, в основном ученицы из колледжа для девочек”, — заявил исполняющий в Лагосе обязанности координатора Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Ибрагима Фаринлойе. Он подчеркнул, что от взрыва повреждено 50 зданий, включая колледж и популярный отель.

Издание отмечает, что власти пока точно не могут назвать причину и точное расположение эпицентра взрыва. Начальные сообщения о том, что участок нефтепровода взорвался в результате самовольной врезки, отрицаются управляющей нефтепроводом компанией. Ее представители говорят о взрыве рядом с нефтепроводом газовых баллонов. Между тем, по словам Ибрагима Фаринлойе, пожар распространился на нефтепровод, хотя прокачка по нему была остановлена.

Ранее УНН сообщал об этом взрыве, но тогда было неизвестно количество пострадавших или погибших.

Взрыв был такой силы, что, по данным спасательных служб, его влияние ощущалось на расстоянии 15 км. Власти начали расследование на предмет установления всех обстоятельств происшествия.

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