У Нігерії на ділянці нафтопроводу стався вибух

"Нафтопровід вибухнув у районі Абул-Адо в районі місцевого самоврядування Амуво Одофін штату Лагос. Вибух стався близько 8 ранку в неділю", - йдеться у повідомленні.

Очевидці на місці події згадують, що вибух міг бути викликаний злочинним умислом або ж підпалом з боку кримінальних елементів.

Наразі інформації щодо жертв в результаті інциденту не повідомляється.

За даними представника рятувальних служб, вибух відчувався на відстані 15 км від його епіцентру. Як повідомляють очевидці, вибух був такої сили, що зруйнувалося декілька довколишніх будинків, почалася велика пожежа.

What you people heard in festac and other parts of Lagos is obviously just the ripple effect.

I fear for the people that love here and the students in that boarding school! It was a pipeline explosion at abule Ado!! God help your children this Sunday morning pic.twitter.com/p16st834PJ

— Dawriz (@dawrizz) March 15, 2020