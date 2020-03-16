Количество жертв взрыва в Нигерии возросло до 17
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Число погибших в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в пригороде нигерийского мегаполиса Лагоса - Абул-Адо возросло до 17 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aljazeera.
"В бизнес-столице Нигерии Лагосе продолжаются спасательные работы после того, как в воскресенье взорвался газопровод, в результате которого погибли по меньшей мере 17 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большое количество людей в результате взрыва получили ранения, были уничтожены дома и грузовые автомобили.
Ранее сообщалось в УНН, что в результате данного взрыва погибли по меньшей мере 15 человек.
Напомним, в воскресенье, 15 марта, произошел взрыв в пригороде Лагоса - Абул-Адо. Тогда не сообщалось о количестве жертв в результате инцидента.