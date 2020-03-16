Количество жертв взрыва в Нигерии возросло до 17

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100270 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103407 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105459 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104454 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113094 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100793 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105268 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106648 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131564 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130449 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество жертв взрыва в Нигерии возросло до 17

Количество жертв взрыва в Нигерии возросло до 17

Киев  •  УНН

 • 8579 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Число погибших в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в пригороде нигерийского мегаполиса Лагоса - Абул-Адо возросло до 17 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aljazeera.

"В бизнес-столице Нигерии Лагосе продолжаются спасательные работы после того, как в воскресенье взорвался газопровод, в результате которого погибли по меньшей мере 17 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большое количество людей в результате взрыва получили ранения, были уничтожены дома и грузовые автомобили.

Ранее сообщалось в УНН, что в результате данного взрыва погибли по меньшей мере 15 человек.

Напомним, в воскресенье, 15 марта, произошел взрыв в пригороде Лагоса - Абул-Адо. Тогда не сообщалось о количестве жертв в результате инцидента.

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