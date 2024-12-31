Кілька районів Берліна зустрічають Новий рік без води через загадкову аварію

Кілька районів Берліна залишилися без води за кілька годин до Нового року. Про це повідомляє BILD, передає УНН.

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Великі частини Берліна залишилися без водопостачання ввечері 31 грудня, за кілька годин до святкування Нового року. Мешканці районів Шарлоттенбург, Веддінг, Кройцберг та Мітте повідомляють про відсутність води у квартирах.

Причини перебоїв із водопостачанням наразі залишаються невідомими. Берлінська водопостачальна компанія не надала офіційних пояснень, а її телефонні лінії перевантажені. Автовідповідач інформує про високий обсяг дзвінків і просить звертатися пізніше.

За словами співробітника центрального управління будівель компанії Axel Springer SE, у місті спостерігається значне падіння тиску у водопровідній системі. Зазвичай вода надходить під тиском 6 бар, але зараз цей показник впав до 1,5–1,8 бар. Через це на нижніх поверхах будівель вода тече слабким струменем, а на верхніх поверхах вона зовсім відсутня.

Берлінська пожежна служба пізно ввечері повідомила про витік води у районі Гезундбруннен. Однак поки що невідомо, чи пов'язаний цей інцидент із загальним перебоєм у водопостачанні.