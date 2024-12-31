Несколько районов Берлина встречают Новый год без воды из-за загадочной аварии
Киев • УНН
В центральных районах Берлина произошел масштабный сбой водоснабжения за несколько часов до Нового года. Причина неизвестна, давление воды упало до критического уровня, а верхние этажи домов полностью остались без воды.
Несколько районов Берлина остались без воды за несколько часов до Нового года. Об этом сообщает BILD, передает УНН.
Детали
Большие части Берлина остались без водоснабжения вечером 31 декабря, за несколько часов до празднования Нового года. Жители районов Шарлоттенбург, Веддинг, Кройцберг и Митте сообщают об отсутствии воды в квартирах.
Причины перебоев с водоснабжением пока остаются неизвестными. Берлинская водоснабжающая компания не предоставила официальных объяснений, а ее телефонные линии перегружены. Автоответчик информирует о высоком объеме звонков и просит обращаться позже.
По словам сотрудника центрального управления зданий компании Axel Springer SE, в городе наблюдается значительное падение давления в водопроводной системе. Обычно вода поступает под давлением 6 бар, но сейчас этот показатель упал до 1,5-1,8 бар. Из-за этого на нижних этажах зданий вода течет слабой струей, а на верхних этажах она совсем отсутствует.
Берлинская пожарная служба поздно вечером сообщила об утечке воды в районе Гезундбруннен. Однако пока неизвестно, связан ли этот инцидент с общим перебоем в водоснабжении.