Кіберполіція викрила забудовника у шахрайських схемах на 48 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Кіберполіція викрила на львівщині забудовника у шахрайських схемах на 48 мільйонів гривень. Реклама про продаж масово розміщувалася в мережі Інтернет. Обов’язковою умовою купівлі квартири була 100% передплата. Наразі за рішенням суду підозрюваного взято під варту з можливістю внесення застави, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Нацполіцїі.
Як повідомили у пресслужбі, працівники кіберполіції викрили у таких діях 32-х річного львів’янина, який представлявся директором житлового комплексу.
Кіберполіція встановила: чоловік не мав жодного дозвільного документу на будівництво. Проте в мережі Інтернет створив вебресурс для продажу квартир. На ньому він розмістив всю інформацію про планування квартир, візуалізацію будинку та неіснуючі дозвільні документи. Також інформація про продаж квартир масово розміщувалася в мережі Інтернет.
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"Ціна квартири, встановлена забудовником, була значно нижчу від середньої ринкової. Тож охочих інвестувати гроші в будівництво виявилося чимало. Обов’язковою умовою купівлі квартири була 100% передплата.
Для роботи з клієнтами було організовано роботу трьох офісів у місті Львові, де забудовник укладав договори купівлі-продажу з клієнтами", - йдеться у повідомленні.
Фактично будівництво розпочалося, але на певному етапі було заморожене. Таким чином потерпіло близько сотні громадян, вклавши гроші, вони не отримали обіцяних квартир. Зловмиснику вдалося заробити понад 48 мільйонів гривень, повідомили у поліції.
Кіберполіція провела обшуки за місцями розташування офісних приміщень та у помешканні фігуранта. За результатами вилучено документи та чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність.
Директору вже оголошено про підозру за ч. 3 та ч.4 ст. 190 (Шахрайство) КК України та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) КК України. Йому загрожує до 12 років ув’язнення та конфіскація майна. Наразі за рішенням суду чоловіка взято під варту з можливістю внесення застави.