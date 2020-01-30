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Киберполиция разоблачила застройщика в мошеннических схемах на 48 млн грн

Киев • УНН

 • 29370 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Киберполиция разоблачила во Львовской области застройщика в мошеннических схемах на 48 млн гривен. Реклама о продаже массово размещалась в сети Интернет. Обязательным условием покупки квартиры была 100% предоплата. Сейчас по решению суда подозреваемый взят под стражу с возможностью внесения залога, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции.

Киберполиция разоблачила застройщика в мошеннических схемах на 48 млн грн

Как сообщили в пресс-службе, работники киберполиции уличили в таких действиях 32-него львовянина, который представлялся директором жилого комплекса.

Киберполиция установила: мужчина не имел никакого разрешительного документа на строительство. Однако в сети Интернет создал вебресурс для продажи квартир. На нем он разместил всю информацию о планировании квартир, визуализацию дома и несуществующие разрешительные документы. Также информация о продаже квартир массово размещалась в сети Интернет.

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"Цена квартиры, установлена застройщиком, была значительно ниже средней рыночной. Поэтому желающих инвестировать деньги в строительство оказалось немало. Обязательным условием покупки квартиры была 100% предоплата.
Для работы с клиентами была организована работа трех офисов во Львове, где застройщик заключал договоры купли-продажи с клиентами", - говорится в сообщении.

Фактически строительство началось, но на определенном этапе было заморожено. Таким образом пострадали около сотни граждан, вложив деньги, они не получив обещанных квартир. Злоумышленнику удалось заработать более 48 млн гривен, сообщили в полиции.

Киберполиция провела обыски по месту расположения офисных помещений и в доме фигуранта. По результатам изъяты документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.

Директору уже объявлено о подозрении по ч. 3 и ч.4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Ему грозит до 12 лет заключения и конфискация имущества. Сейчас по решению суда мужчину взят под стражу с возможностью внесения залога.

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