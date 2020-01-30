Киберполиция разоблачила застройщика в мошеннических схемах на 48 млн грн

КИЕВ. 30 января. УНН. Киберполиция разоблачила во Львовской области застройщика в мошеннических схемах на 48 млн гривен. Реклама о продаже массово размещалась в сети Интернет. Обязательным условием покупки квартиры была 100% предоплата. Сейчас по решению суда подозреваемый взят под стражу с возможностью внесения залога, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции.