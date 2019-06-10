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Кіану Рівз розкрив дату виходу гри Cyberpunk 2077, де він з'явиться як персонаж

Кіану Рівз розкрив дату виходу гри Cyberpunk 2077, де він з'явиться як персонаж

Київ • УНН

 • 21604 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Актор Кіану Рівз оголосив дату виходу гри Cyberpunk 2077, в якій він з'явиться як один з персонажів. Про це заявили в рамках прес-конференції Microsoft на виставці Е3 2019, повідомляє УНН з посиланням на PC Gamer.

В ході презентації актор вийшов на сцену, де розповів деякі деталі гри, а також повідомив дату релізу проекту, який, за його словами, вийде 16 квітня 2020 року.

Також під час заходу був показаний трейлер гри з персонажем Рівза.

Cyberpunk 2077 − комп'ютерна гра в жанрі кіберпанк польської студії CD Projekt Red. Її сюжет заснований на всесвіту настільної гри Cyberpunk 2020. Дія гри відбувається у 2077 році в Каліфорнії у вигаданому Нічному місті, в якому розгортається боротьба між злочинними угрупованнями.

Геймер отримає можливість грати за одного з трьох запропонованих персонажів, при цьому зможе змінювати зовнішність і стать персонажа. Cyberpunk 2077 вийде на PC, PS4 і Xbox One.

Нагадаємо, продюсери студії Warner Bros. Entertainment задумалися над перезапуском “Матриці”, одного зі своїх головних хітів кінця 90-х.

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