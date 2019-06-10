Кіану Рівз розкрив дату виходу гри Cyberpunk 2077, де він з'явиться як персонаж

КИЇВ. 10 січня. УНН. Актор Кіану Рівз оголосив дату виходу гри Cyberpunk 2077, в якій він з'явиться як один з персонажів. Про це заявили в рамках прес-конференції Microsoft на виставці Е3 2019, повідомляє УНН з посиланням на PC Gamer.