Киану Ривз раскрыл дату выхода игры Cyberpunk 2077, где он появится как персонаж
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Актер Киану Ривз объявил дату выхода игры Cyberpunk 2077, в которой он появится как один из персонажей. Об этом заявили в рамках пресс-конференции Microsoft на выставке Е3 2019, сообщает УНН со ссылкой на PC Gamer.
В ходе презентации актер вышел на сцену, где рассказал некоторые детали игры, а также сообщил дату релиза проекта, который, по его словам, выйдет 16 апреля 2020 года.
Также во время мероприятия был показан трейлер игры с персонажем Ривза.
Cyberpunk 2077 - компьютерная игра в жанре киберпанк польской студии CD Projekt Red. Ее сюжет основан на вселенной настольной игры Cyberpunk 2020. Действие игры происходит в 2077 году в Калифорнии в вымышленном Ночном городе, в котором происходит борьба между преступными группировками.
Геймер получит возможность играть за одного из трех предложенных персонажей, при этом сможет менять внешность и пол персонажа. Cyberpunk 2077 выйдет на PC, PS4 и Xbox One.
Напомним, продюсеры студии Warner Bros. Entertainment задумались над перезапуском "Матрицы", одного из своих главных хитов конца 90-х.