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6 марта, 17:12 • 143156 просмотра

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Киану Ривз раскрыл дату выхода игры Cyberpunk 2077, где он появится как персонаж

Киану Ривз раскрыл дату выхода игры Cyberpunk 2077, где он появится как персонаж

Киев  •  УНН

 • 21604 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Актер Киану Ривз объявил дату выхода игры Cyberpunk 2077, в которой он появится как один из персонажей. Об этом заявили в рамках пресс-конференции Microsoft на выставке Е3 2019, сообщает УНН со ссылкой на PC Gamer.

В ходе презентации актер вышел на сцену, где рассказал некоторые детали игры, а также сообщил дату релиза проекта, который, по его словам, выйдет 16 апреля 2020 года.

Также во время мероприятия был показан трейлер игры с персонажем Ривза.

Cyberpunk 2077 - компьютерная игра в жанре киберпанк польской студии CD Projekt Red. Ее сюжет основан на вселенной настольной игры Cyberpunk 2020. Действие игры происходит в 2077 году в Калифорнии в вымышленном Ночном городе, в котором происходит борьба между преступными группировками.

Геймер получит возможность играть за одного из трех предложенных персонажей, при этом сможет менять внешность и пол персонажа. Cyberpunk 2077 выйдет на PC, PS4 и Xbox One.

Напомним, продюсеры студии Warner Bros. Entertainment задумались над перезапуском "Матрицы", одного из своих главных хитов конца 90-х.

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