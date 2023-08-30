Хвороба легіонерів в Іспанії: одна людина померла, ще шестеро - госпіталізовані

Деталі

За даними служби охорони здоров’я, до лікарні Сан-Педро-де-Алькантара госпіталізовано п’ятеро чоловіків і одну жінку. Госпіталізовані віком від 55 до 85 років, двоє з них, 65-річних чоловіків, залишаються у відділенні інтенсивної терапії.

Відомо, що померлому чоловіку було 86-років.

У свою чергу Управління охорони здоров’я Касереса та Головне управління охорони здоров’я працюють узгоджено та ініціювали відповідне епідеміологічне розслідування щодо цінфекції Legionella.

За словами, міського голови Касереса Рафаеля Матеоса, хвороба легіонерів має низький ризик зараження. Заразитися через питну воду дуже малоймовірно, бо дана хвороба передається повітряно-крапельним шляхом.

“Минулого тижня контроль води, який міська рада проводила профілактично проти цієї бактерії, призвів до опломбування восьми фонтанів у місті. Деякі джерела, які дали позитивний результат минулого тижня, вже продезінфіковані та проведені шокові обробки. Однак аналізи були проведені повторно, щоб визначити, чи вони були продезінфіковані на сто відсотків, або щоб знати, чи потрібно знову проводити дезінфекційні роботи”, — додав міський голова.

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Довідка

Легіонельоз, або “хвороба легіонерів” — це тип пневмонії, що викликається бактеріями легіонели (L. pneumophila), яка в середньому призводить до смерті в 5-10% випадків. Проти “хвороби легіонерів” існують лікарські препарати, але поки немає вакцини.