Болезнь легионеров в Испании: один человек умер, еще шестеро - госпитализированы

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Один человек умер, еще 6 - в больнице из-за вспышки болезни легионеров в городе Касерес, передает УНН со ссылкой на Еlmundo.

Детали

По данным службы здравоохранения, в больницу Сан-Педро-де-Алькантара госпитализированы пять мужчин и одна женщина. Госпитализированные в возрасте от 55 до 85 лет, двое из них, 65-летних мужчин, остаются в отделении интенсивной терапии.

Известно, что умершему мужчине было 86 лет.

В свою очередь Управление здравоохранения Касереса и Главное управление здравоохранения работают согласованно и инициировали соответствующее эпидемиологическое расследование относительно цинфекции Legionella.

По словам, городского головы Касереса Рафаэля Матеоса, болезнь легионеров имеет низкий риск заражения. Заразиться через питьевую воду очень маловероятно, так как данная болезнь передается воздушно-капельным путем.

“На прошлой неделе контроль воды, который городской совет проводил профилактически против этой бактерии, привел к опломбированию восьми фонтанов в городе. Некоторые источники, которые дали положительный результат на прошлой неделе, уже продезинфицированы и проведены шоковые обработки. Однако анализы были проведены повторно, чтобы определить, были ли они продезинфицированы на сто процентов, или чтобы знать, нужно ли снова проводить дезинфекционные работы”, — добавил городской голова.

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Справка

Легионеллез, или “болезнь легионеров” — это тип пневмонии, вызываемой бактериями легионеллы (L. pneumophila), которая в среднем приводит к смерти в 5-10% случаев. Против “болезни легионеров” существуют лекарственные препараты, но пока нет вакцины.

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