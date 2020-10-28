Хворий COVID-19 Кличко розповів, як почувається

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Хворий на COVID-19 мер Києва Віталій Кличко розповів, що почувається бадьоро, температура в нормі, проте не відчуває зараз запахів. Про це він заявив під час онлайн-брифінгу в прямому включенні з дому, де перебуває на самоізоляції через захворювання на коронавірус, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.