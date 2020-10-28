Больной COVID-19 Кличко рассказал, как чувствует себя

“Чувствую себя неплохо. Держусь бодро. Все время на телефоне. На связи с городскими службами, контролирую ситуацию. Повторный тест, что я сделал в понедельник, тоже, к сожалению, был положительным. Единственный из симптомов — что не чувствую сейчас запахов. Температура уже в норме. Пью витамины. Все нормально”, — сказал Кличко.

Напомним, у мэра Киева Виталия Кличко подтвердили положительный результат на коронавирус.