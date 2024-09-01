Хусити вдруге атакували контейнеровоз Groton в Аденській затоці
Київ • УНН
Єменські хусити запустили дві ракети по контейнеровозу Groton в Аденській затоці. Це друга атака на судно за місяць, що підкреслює нестабільність і ризики для морського судноплавства в регіоні.
У п’ятницю, 30 серпня, єменські хусити вдруге за місяць здійснили ракетний удар по контейнеровозу Groton, який рухався в Аденській затоці. Про це повідомляє ABC News, пише УНН.
Деталі
За даними Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO), хусити запустили дві ракети, які вибухнули в безпосередній близькості від судна, приблизно за 240 кілометрів на схід від Адена. Екіпаж не постраждав, і контейнеровоз продовжив рух за маршрутом.
У суботу, 31 серпня, Об'єднаний центр морської інформації ВМС США підтвердив, що об'єктом атаки став контейнеровоз Groton під прапором Ліберії. Це вже друга атака на судно з боку хуситів у серпні. Під час першого інциденту ракета влучила в судно трохи вище ватерлінії, завдавши незначних пошкоджень.
Напади на судна в цьому регіоні підкреслюють нестабільність і ризики для морського судноплавства в Аденській затоці, що потребує посиленої міжнародної уваги для забезпечення безпеки в регіоні.
Хусити дозволили відбуксирувати палаючий танкер MV Sounion у Червоному морі29.08.24, 01:56 • 114126 переглядiв