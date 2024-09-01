Хуситы во второй раз атаковали контейнеровоз Groton в Аденском заливе
Киев • УНН
Йеменские хуситы запустили две ракеты по контейнеровозу Groton в Аденском заливе. Это вторая атака на судно за месяц, что подчеркивает нестабильность и риски для морского судоходства в регионе.
В пятницу, 30 августа, йеменские хуситы второй раз за месяц осуществили ракетный удар по контейнеровозу Groton, который двигался в Аденском заливе. Об этом сообщает ABC News, пишет УНН.
Детали
По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), хуситы запустили две ракеты, которые взорвались в непосредственной близости от судна, примерно в 240 километрах к востоку от Адена. Экипаж не пострадал, и контейнеровоз продолжил движение по маршруту.
В субботу, 31 августа, Объединенный центр морской информации ВМС США подтвердил, что объектом атаки стал контейнеровоз Groton под флагом Либерии. Это уже вторая атака на судно со стороны хуситов в августе. Во время первого инцидента ракета попала в судно чуть выше ватерлинии, нанеся незначительные повреждения.
Нападения на суда в этом регионе подчеркивают нестабильность и риски для морского судоходства в Аденском заливе, что требует усиленного международного внимания для обеспечения безопасности в регионе.
Хусити дозволили відбуксирувати палаючий танкер MV Sounion у Червоному морі28 августа 2024, 22:56 • 113877 просмотров