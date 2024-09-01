Хуситы во второй раз атаковали контейнеровоз Groton в Аденском заливе

В пятницу, 30 августа, йеменские хуситы второй раз за месяц осуществили ракетный удар по контейнеровозу Groton, который двигался в Аденском заливе. Об этом сообщает ABC News, пишет УНН.

Детали

По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), хуситы запустили две ракеты, которые взорвались в непосредственной близости от судна, примерно в 240 километрах к востоку от Адена. Экипаж не пострадал, и контейнеровоз продолжил движение по маршруту.

В субботу, 31 августа, Объединенный центр морской информации ВМС США подтвердил, что объектом атаки стал контейнеровоз Groton под флагом Либерии. Это уже вторая атака на судно со стороны хуситов в августе. Во время первого инцидента ракета попала в судно чуть выше ватерлинии, нанеся незначительные повреждения.

Нападения на суда в этом регионе подчеркивают нестабильность и риски для морского судоходства в Аденском заливе, что требует усиленного международного внимания для обеспечения безопасности в регионе.

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