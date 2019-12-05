Ховав руку під газетою: у Раді зафіксували ще одного кнопкодава

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Верховній Раді України 4 грудня під час пленарного засідання нардеп-мажоритарник із Закарпатської області Роберт Горват порушив процедуру особистого голосування - закривши газетою кнопки системи "Рада", проголосував за свого сусіда. Відповідний факт кнопкодавства зафіксували камери, передає УНН.

Так, під розгляду законопроекту №2045-1 щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників АТО, народний депутат-мажоритарник із Закарпатської області Роберт Горват натиснув спершу на свою кнопку, а потім, закривши кнопки системи "Рада" газетою, проголосував замість свого сусіда.

Нагадаємо, народні депутати України ухвалили в першому читанні проект закону щодо встановлення відповідальності за неперсональне голосування.

Раніше УНН повідомляв, що народний депутат від фракції “Опозиційна платформа — За життя” Володимир Кальцев “кнопкодавив” 9 разів.

Українські Національні Новини

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