Прятал руку под газетой: в Раде зафиксировали еще одного кнопкодава

Так, рассмотрение законопроекта №2045-1 о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников АТО, народный депутат-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват нажал сначала на свою кнопку, а затем, закрыв кнопки системы "Рада" газетой, проголосовал вместо своего соседа.

Напомним, народные депутаты Украины приняли в первом чтении проект закона об установлении ответственности за неперсональное голосование.

Ранее УНН сообщал, что народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владимир Кальцев "кнопкодавил" 9 раз.



