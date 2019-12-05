Прятал руку под газетой: в Раде зафиксировали еще одного кнопкодава

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины 4 декабря во время пленарного заседания нардеп-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват нарушил процедуру личного голосования - закрыв газетой кнопки системы "Рада", проголосовал за своего соседа. Соответствующий факт кнопкодавства зафиксировали камеры, передает УНН.

Так, рассмотрение законопроекта №2045-1 о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников АТО, народный депутат-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват нажал сначала на свою кнопку, а затем, закрыв кнопки системы "Рада" газетой, проголосовал вместо своего соседа.

Напомним, народные депутаты Украины приняли в первом чтении проект закона об установлении ответственности за неперсональное голосование.

Ранее УНН сообщал, что народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владимир Кальцев "кнопкодавил" 9 раз.

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