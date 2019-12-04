У ВР встановлено рекорд з кнопкодаства
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Народний депутат від фракції “Опозиційна платформа — За життя” Володимир Кальцев “кнопокодавив” 9 разів. Про це свідчить інформація оприлюднена Рухом “Чесно”, передає УНН.
Так, за інформацією Руху, 3 грудня вісім разів порушив процедуру особистого голосування під час голосувань на ранковому пленарному засіданні щодо законопроекту про удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань та один раз під час реєстрації народних депутатів на вечірнє засідання. Це вже шостий народний депутат з фракції ОПЗЖ, котрого спіймали на кнопкодавстві у цьому скликанні.
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Також дев’ять порушень процедури особистого голосування - це рекорд Верховної Ради 9-го скликання.
Нагадаємо, нардепи ухвалили за основу законопроект щодо відповідальності за кнопкодавство.