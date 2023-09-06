Хотів виховати проросійське покоління: затримано вчителя-мистецтвознавця
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. На Одещині правоохоронці затримали вчителя мистецтва, який намагався виховати проросійське покоління. Чоловік, який раніше служив у російській розвідці, нав'язував дітям пропагандистські наративи про те, що війну розпочала Україна, а Одеса і Донбас – це території росії, повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.
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Відомо, що чоловік, який раніше служив у ворожій військовій розвідці, працював у дитячій школі на Одещині. Але замість того, щоб навчати дітей мистецтву, він нав'язував їм російські наративи.
“Тепер свої уроки на теми «війну з рф розпочала Україна…», «Одеса і Донбас – території рф», «українські військові обстрілюють цивільне населення…» – він, швидше за все, буде поводити за ґратами”, - повідомили у Держприкордонслужбі.
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