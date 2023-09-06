Хотів виховати проросійське покоління: затримано вчителя-мистецтвознавця

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Відомо, що чоловік, який раніше служив у ворожій військовій розвідці, працював у дитячій школі на Одещині. Але замість того, щоб навчати дітей мистецтву, він нав'язував їм російські наративи.

“Тепер свої уроки на теми «війну з рф розпочала Україна…», «Одеса і Донбас – території рф», «українські військові обстрілюють цивільне населення…» – він, швидше за все, буде поводити за ґратами”, - повідомили у Держприкордонслужбі.

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