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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Хотел воспитать пророссийское поколение: задержан учитель-искусствовед

Хотел воспитать пророссийское поколение: задержан учитель-искусствовед

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Одесской области правоохранители задержали учителя искусства, который пытался воспитать пророссийское поколение. Мужчина, который ранее служил в российской разведке, навязывал детям пропагандистские нарративы о том, что войну начала Украина, а Одесса и Донбасс – это территории россии, сообщает Госпогранслужба, передает УНН.

Детали

Известно, что мужчина, который ранее служил во вражеской военной разведке, работал в детской школе в Одесской области. Но вместо того, чтобы учить детей искусству, он навязывал им российские нарративы.

“Теперь свои уроки на темы «войну с рф начала Украина…», «Одесса и Донбасс – территории рф», «украинские военные обстреливают гражданское население…» – он, скорее всего, будет вести за решеткой”, - сообщили в Госпогранслужбе.

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