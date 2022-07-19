Хотів пограбувати обмінник: у Рівному невідомий застрелив власника торгового приміщення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У Рівному невідомий застрелив власника торгового приміщення, в якому знаходиться обмінник. Злочинець хотів пограбувати його, проте загиблий завадив. Невідомого чоловіка наразі не затримали. Про це журналісту УНН повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.
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"Біля міської лікарні є торгове приміщення на кілька поверхів і в ньому обмінник. Невідомий забіг в обмінник, спроба пограбування, але вибіг власник торгового приміщення, завадив, і зрештою цей невідомий застрелив власника торгового приміщення", - повідомили у прокуратурі.
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У прокуратурі зазначили, що невідомого ще не затримали, тривають пошуки.
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