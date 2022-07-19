Хотел ограбить обменник: в Ровно неизвестный застрелил владельца торгового помещения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В Ровно неизвестный застрелил владельца торгового помещения, в котором находится обменник. Преступник хотел ограбить его, однако погибший помешал. Неизвестного мужчину пока не задержали. Об этом журналисту УНН сообщили в Ровенской областной прокуратуре.
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"Возле городской больницы есть торговое помещение на несколько этажей и в нем обменник. Неизвестный забежал в обменник, попытка ограбления, но выбежал владелец торгового помещения, помешал, и в конце концов этот неизвестный застрелил владельца торгового помещения", – сообщили в прокуратуре.
Добавим
В прокуратуре отметили, что неизвестный еще не задержан, продолжаются поиски.
Напомним
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