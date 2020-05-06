Хорватська футбольна асоціація оголосила дату відновлення сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Виконавча рада Хорватської футбольної асоціації оголосила дату відновлення футбольних змагань на території країни після пандемії коронавірусу, передає УНН з посиланням на сайт Хорватської футбольної асоціації.
Футбольний сезон продовжиться півфінальними матчами Кубку Хорватії 30 і 31 травня, який був перерваний у березні через епідемію COVID-19. Натомість перші зустрічі чемпіонату відбуватимуться 6 червня.
Відзначимо, що всі баталії пройдуть без глядачів. При цьому, нижчі ліги і молодіжні першості відновлені не будуть.
Додамо, нинішнього сезону в провідному дивізіоні Хорватії виступає 10 команд. “Динамо” Загреб з 65 очками після 26 турів лідирує. Позаду йдуть “Рієка” (47), “Локомотіва” (46) і “Хайдук” (45).
Як писав УНН, екснаставник “Карпат” очолив найбільш титулований клуб Хорватії.