Хорватская футбольная ассоциация объявила дату возобновления сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Исполнительный совет Хорватской футбольной ассоциации объявил дату возобновления футбольных соревнований на территории страны после пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на сайт Хорватской футбольной ассоциации.
Футбольный сезон продолжится полуфинальном матче Кубка Хорватии 30 и 31 мая, который был прерван в марте из-за эпидемии COVID-19. Зато первые встречи чемпионата пройдут 6 июня.
Отметим, что все баталии пройдут без зрителей. При этом, низшие лиги и молодежные первенства восстановлены не будут.
Добавим, в этом сезоне в ведущем дивизионе Хорватии выступает 10 команд. “Динамо” Загреб с 65 очками после 26 туров лидирует. Позади идут “Риека” (47), “Локомотива” (46) и “Хайдук” (45).
Как писал УНН экс-наставник “Карпат” возглавил самый титулованный клуб Хорватии.