Колишній гравець і наставник "Карпат" очолив найтитулованіший клуб Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Двадцятикратний чемпіон Хорватії з футболу назвав ім'я нового головного тренера клубу "Динамо Загреб", передає УНН з посиланням на сайт команди з Загреба.
Очолити лідера нинішнього сезону першості Хорватії довірили 46-річному Ігорю Йовічевічу. Терміни укладеного контракту не повідомляються.
“Це втілення моїх дитячих мрій, це дійсно величезна радість, яку я відчуваю, але це також велика відповідальність. У молодості я був одним з фанатів з Північного Стенду. Перш за все, я фанат „Динамо“. Отже, перш ніж я тренер, я фанат. Я люблю „Динамо“ з самого дитинства, я був тут все своє життя, мій батько привів мене в ці кімнати, коли мені було чотири роки”, — зізнався Йовічевіч.
Йовічевичу допомагатимуть помічники тренера Дамір Кршнар і Ален Петернак, тренери воротарів Сандро Шуфіч, а також фахівці по фізичній підготовці Іван Штефаніч і Стіпе Маріна, аналітик Ведран Аттіас і менеджер команди Марко Куже.
Додамо, Йовічевіч в 2003 році виступав в якості футболіста за львівські “Карпати” (26 матчів, 2 голи), а з 2013 по 15 роки був тренером “Карпат”.