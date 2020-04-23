Бывший игрок и наставник "Карпат" возглавил самый титулованный клуб Хорватии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Двадцатикратный чемпион Хорватии по футболу назвал имя нового главного тренера клуба "Динамо Загреб", передает УНН со ссылкой на сайт команды из Загреба.
Возглавить лидера нынешнего сезона первенства Хорватии доверили 46-летнему Йовичевичу. Сроки заключенного контракта не сообщаются.
"Это воплощение моих детских мечтаний, это действительно огромная радость, которую я чувствую, но это также большая ответственность. В молодости я был одним из фанатов с Северного стенда. Прежде всего, я фанат "Динамо". Итак, прежде чем я тренер, я фанат. Я люблю "Динамо" с самого детства, я был здесь всю свою жизнь, мой отец привел меня в эти комнаты, когда мне было четыре года", - признался Йовичевич.
Йовичевич помогать помощники тренера Дамир Кршнар и Ален Петернак, тренеры вратарей Сандро Шуфич, а также специалисты по физической подготовке Иван Штефанич и Стипе Марина, аналитик Ведран Аттиас и менеджер команды Марко Куже.
Добавим, Йовичевич в 2003 году выступал в качестве футболиста за львовские "Карпаты" (26 матчей, 2 гола), а с 2013 по 15-й годы был тренером "Карпат".