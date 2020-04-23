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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 25269 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 73193 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100714 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127105 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128027 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121449 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Бывший игрок и наставник "Карпат" возглавил самый титулованный клуб Хорватии

Бывший игрок и наставник "Карпат" возглавил самый титулованный клуб Хорватии

Киев  •  УНН

 • 14161 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Двадцатикратный чемпион Хорватии по футболу назвал имя нового главного тренера клуба "Динамо Загреб", передает УНН со ссылкой на сайт команды из Загреба.

Возглавить лидера нынешнего сезона первенства Хорватии доверили 46-летнему Йовичевичу. Сроки заключенного контракта не сообщаются.

"Это воплощение моих детских мечтаний, это действительно огромная радость, которую я чувствую, но это также большая ответственность. В молодости я был одним из фанатов с Северного стенда. Прежде всего, я фанат "Динамо". Итак, прежде чем я тренер, я фанат. Я люблю "Динамо" с самого детства, я был здесь всю свою жизнь, мой отец привел меня в эти комнаты, когда мне было четыре года", - признался Йовичевич.

Йовичевич помогать помощники тренера Дамир Кршнар и Ален Петернак, тренеры вратарей Сандро Шуфич, а также специалисты по физической подготовке Иван Штефанич и Стипе Марина, аналитик Ведран Аттиас и менеджер команды Марко Куже.

Добавим, Йовичевич в 2003 году выступал в качестве футболиста за львовские "Карпаты" (26 матчей, 2 гола), а с 2013 по 15-й годы был тренером "Карпат".

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