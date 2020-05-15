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Хомчак доручив розслідувати обставини загибелі двох бійців ССО на навчаннях

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак доручив провести розслідування за фактом загибелі двох бійців Сил спеціальних операцій (ССО) під час навчань 13 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Хомчак доручив розслідувати обставини загибелі двох бійців ССО на навчаннях

"За останній місяць збільшилась кількість випадків загибелі військовослужбовців Збройних сил України, зокрема, в Силах спеціальних операцій, під час виконання не бойових завдань із відсічі російсько-окупаційним військам у районі проведення операції Об’єднаних сил, а в ході занять із бойової підготовки", - вказав Хомчак.

З його слів, 13 травня "ми вкотре зазнали болісну та непоправну втрату висококваліфікованих та вмотивованих військовослужбовців зі складу підрозділів ССО".

"На даний час мною віддані всі необхідні розпорядження для проведення всебічного розслідування, яке повинно встановити причини та передумови трагедії. За результатами якого керівництвом ЗС України на своєму рівні будуть прийняті всі необхідні рішення", - додав Хомчак.

Він також зазначив, що на ім’я міністра оборони та Верховного Головнокомандувача ЗС України "будуть подані обґрунтовані доповіді та пропозиції для прийняття ними відповідних рішень".

Нагадаємо, двоє військових загинули під час планових занять в районі проведення ООС.

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