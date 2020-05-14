Двоє військових загинули під час планових занять в районі проведення ООС

"Вчора, 13 травня, під час планових занять в районі проведення операції Об’єднаних сил загинуло два військовослужбовця. На місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

У пресцентрі додали, що командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.

Як повідомляв УНН, у квітні під час проведення планових навчальних стрільб на полігоні у Донецькій області, стався вибух міномета. Внаслідок цього загинув 24-річний старший солдат, ще вісім військовослужбовців отримали тілесні ушкодження.