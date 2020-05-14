Двое военных погибли во время плановых занятий в районе проведения ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибло два военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает УНН.
"Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибло два военнослужащих. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.
В пресс-центре добавили, что командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.
Как сообщал УНН, в апреле во время проведения плановых учебных стрельб на полигоне в Донецкой области, произошел взрыв миномета. В результате погиб 24-летний старший солдат, еще восемь военнослужащих получили телесные повреждения.