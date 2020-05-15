Хомчак поручил расследовать обстоятельства гибели двух бойцов ССО на учениях
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак поручил провести расследование по факту гибели двух бойцов Сил специальных операций (ССО) во время учений 13 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"За последний месяц увеличилось количество случаев гибели военнослужащих Вооруженных сил Украины, в частности в Силах специальных операций, во время исполнения не боевых задач по отпору российско-оккупационным войскам в районе проведения операции Объединенных сил, а в ходе занятий по боевой подготовке", - указал Хомчак.
По его словам, 13 мая "мы в очередной раз получили болезненную и невосполнимую утрату высококвалифицированных и мотивированных военнослужащих из состава подразделений ССО".
"В настоящее время мною отданы все необходимые распоряжения для проведения всестороннего расследования, которое должно установить причины и предпосылки трагедии. По результатам которого руководством ВС Украины на своем уровне будут приняты все необходимые решения", - добавил Хомчак.
Он также отметил, что на имя министра обороны и Верховного Главнокомандующего ВС Украины "будут представлены обоснованные доклады и предложения для принятия ими соответствующих решений".
Напомним, двое военных погибли во время плановых занятий в районе проведения ООС.