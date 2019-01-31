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Холодницький виступив за повернення дослідчої перевірки

Холодницький виступив за повернення дослідчої перевірки

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вважає, що не можна реєструвати кримінальне провадження за будь-якою заявою - потрібно повернути дослідчу перевірку. Про це він заявив в інтерв'ю в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

“Я вважаю, що не можна поголовно реєструвати за будь-якою заявою кримінальне провадження. Сьогодні в Україні зареєстровано більше 2 мільйонів проваджень. Таке враження, що ми Чикаго 20-х років. Я вважаю, що треба повернути дослідчу перевірку. Це моє переконання як юриста й прокурора, який працює з КПК з 2012-го року”, – заявив очільник САП.

Холодницький пояснив, що кожне зареєстроване кримінальне провадження – це витрачені державні ресурси.

На його переконання, дослідча перевірка слугуватиме фільтром для з'ясування, де є кримінальне провадження, де є кримінальний проступок чи злочин, а де - адміністративне порушення.

“Не можна будь-яку “хуліганку” реєструвати як злочин і робити статистику, що в Україні зареєстровано півмільйона “хуліганок”. Тоді буде зрозуміло, де треба проводити розслідування, а де можна обійтися усним попередженням. Це колись робили дільничні”, – прокоментував керівник САП.

Раніше УНН повідомляв, що Холодницький повідомив, що провадження щодо квартири Лещенка не закрите.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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