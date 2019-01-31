Холодницкий выступил за возвращение доследственной проверки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает, что нельзя регистрировать уголовное производство по любому заявлению - нужно вернуть доследственную проверку. Об этом он заявил в интервью в эфире телеканала ZIK, передает УНН.
"Я считаю, что нельзя поголовно регистрировать по любому заявлению уголовное производство. Сегодня в Украине зарегистрировано более 2 миллионов производств. Такое впечатление, что мы Чикаго 20-х годов. Я считаю, что надо вернуть доследственную проверку. Это мое убеждение как юриста и прокурора, который работает с КПК с 2012-го года", - заявил глава САП.
Холодницкий объяснил, что каждое зарегистрированное уголовное производство - это потраченные государственные ресурсы.
По его убеждению, доследственная проверка будет служить фильтром для выяснения, где есть уголовное производство, где есть уголовный проступок или преступление, а где - административное нарушение.
"Нельзя любую "хулиганку" регистрировать как преступление и делать статистику, что в Украине зарегистрировано полмиллиона "хулиганок". Тогда будет понятно, где нужно проводить расследование, а где можно обойтись устным предупреждением. Это когда-то делали участковые", - прокомментировал руководитель САП.
Ранее УНН сообщал, что Холодницкий сообщил, что производство по квартире Лещенко не закрыто.